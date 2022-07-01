Об этом сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн", которая следит за передвижением российских и белорусских военных по территории Беларуси.

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На полигонах разместили новый график учений – до 9 июля. Также предусмотрели выходные – 3 или 2 июля.

График работы полигонов Беларуси будет выглядеть так:

Борисовский (227-й) до 9 июля;

Стрельбище №1 возле Минска до 9 июля;

Гожский (возле Гродно) до 8 июля;

Брестский до 9 июля;

Репище (Осиповичи) до 8 июля;

Марьина Горка до 9 июля;

Лосвидо (возле Витебска) до 9 июля;

Неман (возле Березовской) до 8 июля;

Обуз-Лесной (близ Барановичей) до 8 июля;

Чепелево (возле Слонима) до 8 июля;

Доманово (возле Иванцевичей) до 8 июля;

Стрельбище у Старой Дороги до 8 июля;

Заслоново (возле Лепеля) до 9 июля.

На что могут повлиять учения

В мониторинговой группе отметили, что хоть учения на полигонах продлили, но белорусская армия по-прежнему не готова к наступлению в войне. Единственное, на что действительно может повлиять подготовка военных – это возможность держать оборону.

"Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования", – отметили в сообществе "Беларуски Гаюн".

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Граница с Беларусью

На севере Украины на рубежах находятся 7 батальонных тактических групп. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что это делают для отвлечения. Оккупанты отвлекают ресурсы, силы и средства обороны от восточного фронта Украины.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что у Беларуси нет признаков создания ударных группировок. Разведка и другие силы обороны продолжают изучать ситуацию.

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