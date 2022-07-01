Об этом сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн", которая следит за передвижением российских и белорусских военных по территории Беларуси.
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На полигонах разместили новый график учений – до 9 июля. Также предусмотрели выходные – 3 или 2 июля.
График работы полигонов Беларуси будет выглядеть так:
- Борисовский (227-й) до 9 июля;
- Стрельбище №1 возле Минска до 9 июля;
- Гожский (возле Гродно) до 8 июля;
- Брестский до 9 июля;
- Репище (Осиповичи) до 8 июля;
- Марьина Горка до 9 июля;
- Лосвидо (возле Витебска) до 9 июля;
- Неман (возле Березовской) до 8 июля;
- Обуз-Лесной (близ Барановичей) до 8 июля;
- Чепелево (возле Слонима) до 8 июля;
- Доманово (возле Иванцевичей) до 8 июля;
- Стрельбище у Старой Дороги до 8 июля;
- Заслоново (возле Лепеля) до 9 июля.
На что могут повлиять учения
В мониторинговой группе отметили, что хоть учения на полигонах продлили, но белорусская армия по-прежнему не готова к наступлению в войне. Единственное, на что действительно может повлиять подготовка военных – это возможность держать оборону.
"Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования", – отметили в сообществе "Беларуски Гаюн".
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Граница с Беларусью
На севере Украины на рубежах находятся 7 батальонных тактических групп. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что это делают для отвлечения. Оккупанты отвлекают ресурсы, силы и средства обороны от восточного фронта Украины.
В Министерстве обороны Украины рассказали, что у Беларуси нет признаков создания ударных группировок. Разведка и другие силы обороны продолжают изучать ситуацию.
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