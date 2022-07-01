Об этом 24 каналу сообщил специальный корреспондент из Запорожья. Определенную белорусскую группировку заметили в селе Андреевка Бердянского района.

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Местные люди пишут, что кадыровцы и россияне покинули село. Там оказались военные, которые даже не скрывают, что они белорусы. Группировка прикопала БМП у трассы и строит блокпосты.

Корреспондент считает, что в Запорожской области нет регулярной белорусской армии. Это, вероятно, обычные наемники, которые согласились воевать против украинского народа.

К угрозе из Беларуси нужно относиться серьезно

Во время оккупации определенной части севера Украины местные также сообщали о небольших группировках белорусов.

Ясно, что тогда не белорусская армия перешла границу. Но россиян смогли снять отдельные формирования, возможно, белорусского спецназа. Люди говорили, что реально видели белорусов в северных оккупированных районах. А теперь их заметили и на юге, – отметил корреспондент.

Именно поэтому корреспондент отмечает, что к угрозе из Беларуси нужно относиться очень серьезно. Ведь все говорит о том, что некоторые местные отморозки готовы воевать против Украины.

На Запорожье обнаружили группировку белорусов: смотрите видео

Угроза со стороны Беларуси: важные новости

Беларусь стянула к границе с Украиной около шести батальонов. Они находятся в Брянской и Гомельской областях, где прикрывают границу и проводят соответствующую разведку. Пока украинская разведка не фиксирует формирование наступательной группировки белорусов вместе с россиянами.

Впрочем, российские формирования на территории Беларуси готовят разные диверсионно-разведывательные группы, привлекая туда местных военных.

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал, что в Беларуси изучается возможность проведения скрытой мобилизации.

Кроме того, с 28 июня по 16 июля в Гомельской области будут проходить военные собрания.