Открытие Второго фронта на Харьковском направлении не предусматривают

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал.

Кстати Россияне достигли ограниченного прогресса в наступлении из Изюма, – британская разведка.

Комментируя возможное открытие второго фронта на Харьковском направлении, Громов сказал, что такой возможности не исключают. Он заявил, что украинские силы наблюдают за действиями и обстрелами противника.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба отметил, что враг производит обстрелы определенных населенных пунктов и определенных участков местности. По словам Громова, таким образом, россияне пытаются прощупать оборону ВСУ и выявить слабые места.

Оккупанты стремятся выявить возможные направления действий своих войск. Захватчики, как сказал Громов, проводят так называемую подготовку своих артиллерийских подразделений в боевых условиях. Также не исключается, что Россия производит ротацию подразделений и "как было в 2014 году – тренируется на нас".

Открытие второго фронта на Харьковском направлении мы пока не наблюдаем и не предвидим,

– заявил Громов.

Признаков создания ударных группировок в Беларуси – нет

В ходе брифинга Алексей Громов прокомментировал угрозу наступления россиян с территории Беларуси. По его словам, разведка и другие структуры ведут активный сбор информации и отслеживают ситуацию.

Признаков создания наступательной группировки из Беларуси – нет,

– констатировал Громов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ добавил, что вооруженные силы России и Белоруссии проводят определенные мероприятия.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси

Ранее сообщалось, что Беларусь стянула к границе с Украиной в Брянской и Гомельской областях до шести батальонов для усиления. Эти подразделения пытаются вести разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

Украинские разведчики фиксируют факты подготовки российскими силами на территории Беларуси диверсионно-разведывательных групп среди белорусских военнослужащих.

Также в Генштабе ВСУ информировали, что Беларусь готовится провести скрытую мобилизацию.

Отметим, что с 28 июня по 16 июля в Гомельской области проводится военное собрание с военнообязанными.

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