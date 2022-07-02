Такие данные обнародовал украинский Генштаб. Военные говорят, что данные будут уточняться из-за большой интенсивности боевых действий. Отметим, что за прошедшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 120 российских бойцов.

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Актуальные потери врага по состоянию на 2 июля

Танков – 1 582 (+4) единицы,

Боевых бронированных машин – 3 737 (+1) единиц,

Артиллерийских систем – 800 (+4) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

Средств ПВО – 105 (+0) единиц,

Самолетов – 217 (+0) единиц,

Вертолетов – 186 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8) единицы,

Крылатых ракет – 144 (+1) единицы,

Кораблей / катеров – 15 (+0) единиц,

Автомобильной техники и автоцистерн – 2 614 (+4) единиц,

Специальной техники – 61 (+0) единица.

Потери врага по состоянию на 2 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении. В настоящее время данные ведомство уточняет.

Отметим, что сейчас достаточно сложная ситуация на фронте. Оккупанты пытаются штурмовать ряд населенных пунктов, но там наши военные дают им достойный отпор.

Оккупанты пытались штурмовать Богородичное

На самом Славянском направлении захватчики ведут оборонительные бои. За прошедшие сутки враг пытался штурмовать Богородичное. Но результатов никаких добиться на этом направлении оккупантам не удалось.

Карта боевых действий вблизи Славянска по состоянию на 2 июля / Скриншот liveuamap

В то же время российские бойцы били по районам Долины, Дибровного, Курульки, Мазановки, Богородичного, Краснополья, Адамовки, Сухой Каменки, Гусаровки и Криничного. Там оккупанты обстрел вели из артиллерии.

Наступать враг попытался также на Верхнекаменском направлении. Правда, и здесь не смог ничего сделать, так что пришлось захватчикам отойти. Что же касается Краматорского направления, то его обстреливают. Под вражеские атаки попали районы Белогоровки, Маяков и Донецкого. На Лисичанском направлении оккупанты бьют по Золотаревке и Верхнекаменке.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео