Такі дані оприлюднив український Генштаб. Військові кажуть, що дані уточнюватимуть через велику інтенсивність бойових дій. Зауважимо, що упродовж минулої доби ЗСУ вдалось ліквідувати 120 російських бійців.

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Актуальні втрати ворога станом на 2 липня

Танків – 1582 (+4) одиниць,

Бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць,

Артилерійських систем – 800 (+4) одиниць,

РСЗВ – 246 (+0) одиниць,

Засобів ППО – 105 (+0) одиниць,

Літаків – 217 (+0) одиниць,

Гелікоптерів – 186 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) одиниць,

Крилатих ракет – 144 (+1) одиниця,

Кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4) одиниць,

Спеціальної техніки – 61 (+0) одиниця.



Втрати ворога станом на 2 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку. Наразі дані відомство уточнює.

Зауважимо, що зараз досить непроста ситуація на фронті. Окупанти намагаються штурмувати низку населених пунктів, але там наші військові дають їм гідну відсіч.

Окупанти пробували штурмувати Богородичне

На самому Слов'янському напрямку загарбники проводять оборонні бої. Натомість за минулу добу ворог намагався штурмувати Богородичне. Але результатів жодних досягнути на цьому напрямку окупантам не вдалось.



Карта бойових дій поблизу Слов'янська на 2 липня / Скриншот liveuamap

Водночас російські бійці били по районах Долини, Дібрівного, Курульки, Мазанівки, Богородичного, Краснопілля, Адамівки, Сухої Кам'янки, Гусарівки та Криничного. Там окупанти обстріл вели з артилерії.

Наступати ворог спробував також на Верхньокам'янському напрямку. Щоправда, і тут не зміг нічого вдіяти, тож довелось загарбникам відійти. Що ж стосується загалом Краматорського напрямку, то його обстрілюють. Під ворожі атаки потрапили райони Білогорівки, Маяків і Донецького. Натомість на Лисичанському напрямку окупанти б'ють по Золотарівці та Верхньокам'янці.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео