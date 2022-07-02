Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 2 липня. У відомстві зауважили, що спроби ворога наступати на ці населені пункти успіхом для окупантів не увінчались

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Ворог не полишає спроб штурмувати населені пункти

Якщо говорити про Слов'янський напрямок, то російські бійці там ведуть оборонні бої. Водночас вони намагались штурмувати Богородичне. Але досягнути успіху у цьому напрямку їм не вдалось.



Актуальна карта бойових дій поблизу Слов'янська / Скриншот liveuamap

Не завадило це окупантам обстрілювати райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам'янка, Гусарівка, а також Криничне. По них ворог відкривав вогонь з артилерії. Крім того, загарбники на цьому напрямку прагнуть вдосконалити логістику, щоб забезпечувати своє військо необхідним.

Спроби наступу впродовж минулої доби спостерігались також на Верхньокам'янському напрямку. Але й там ворог не зміг досягнути поставлених цілей, тож йому довелось відійти. Загалом же на Краматорському напрямку окупанти продовжували обстріл районів Білогорівки, Маяків, а також Донецького. На Лисичанському – Золотарівки та Верхньокам'янського. Ворог атакував як зі ствольної, так і з реактивної артилерії.

Обстріли не припиняються й на інших напрямках

Російські бійці з мінометів, ствольної та реактивної артилерії відкривали вогонь на Бахмутському напрямку. Вони били поблизу Вершини, Бахмута, а також Спірного. Крім того, з авіації окупанти атакували район Вершини.



Карта бойових дій на Донбасі / Скриншот liveuamap

Неспокійно також на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Їх окупанти обстрілювали з артилерії різних калібрів. Під ворожий вогонь потрапили райони Шумів, Нью-Йорка, Залізного, Авдіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Мар'їнки, Павлівки, Вугледара, Золотої Ниви, Шевченка, Новоданилівки, Оріхового та Залізничного. Авіаударів окупанти завдавали неподалік Новобахмутівки, а також Авдіївки.

Що ж стосується Південнобузького напрямку, то там усе без змін. Російські загарбники намагаються з усіх сил утримувати позиції, які вони зайняли раніше. Крім того, ворог робить усе, щоб унеможливити просування ЗСУ.

Поблизу Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого ворог минулої доби влаштовував обстріли.

Окупанти продовжують мобілізаційне навчання у Білорусі

Якщо ж говорити про Волинський і Поліський напрямок, то там спостерігається певна активність від білорусів. Мобілізаційне навчання у країні продовжили до 9 травня. Тож у його рамках військові комісаріати Гомельської області продовжують вручати повістки. Ба більше, з країни заборонили виїжджати лікарям.

Що стосується Сіверського напрямку, то там спостерігається скупчення ворога. Щоб прикривати російсько-український кордон у Брянській і Курській областях окупанти утримують до трьох батальйонних тактичних груп. Вони входять до складу 1 танкової армії, 20 загальновійськової армії Західного військового округу. Крім того, відомо про перебування підрозділів повітряно-десантних військ.

Водночас ворог обстрілював прикордонні райони Сумської, а також Чернігівської областей.

Окупанти також застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Їх використовують російські бійці у районах населених пунктів, розташованих у Бєлгородській області неподалік державного кордону. Це ворог робить для того, щоб порушувати систему управління та зв'язку підрозділів ЗСУ.

А от на Харківському напрямку у ворога одна мета – сковувати дії ЗСУ. Це він робить уже досить довго, щоб наші військові не мали можливості просунутись далі та вибити окупантів за межі державного кордону. Щоб повернути втрачені позиції окупанти продовжують штурмові дії. Їх упродовж минулої доби спостерігали на напрямку Кочубеївка – Дементіївка.

З артилерії ворог бив по районах Золочева, Руської Лозової, Хрестища, Перемоги, Дементіївки, Верхнього Салтова, Молодови, Старого Салтова, Коробочкіного, Замулівки, Великої Бабки, Волобуївки, а також Малинівки. Авіаударів окупанти завдали неподалік Верхнього Салтова, Прудянки та Мосьпанового.

Нагадаємо, що у війні проти України російська армія щоденно втрачає як живу силу, так і техніку. До лав "двохсотих" упродовж понад чотирьох місяців долучились уже майже 36 тисяч окупантів. І ця цифра росте щодня.

"Друга армія світу" скорочується

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалось знищити 35 750 російських бійців. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже точно підрахувати втрати ворога у районі ведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на балансі ворожої армії залишилось менше техніки. А все тому, що на брухт перетворили 1577 танків, 3736 бойових броньованих машин, 796 артилерійських систем, 246 РСЗВ, 105 одиниць ППО.

Також в окупантів на 217 літаків, 186 гелікоптерів, 645 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 143 крилаті ракети, 15 суден, 2610 автомобілів і автоцистерн та 61 одиницю спеціальної техніки менше.

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