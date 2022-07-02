Зовнішній накопичувач знайшли у Чернігівській області. У ньому були документи однієї з військових частин Росії, яка брала участь у бойових діях на території України.

Актуально Обстріл Слов'янська, майже 36 тисяч вбитих окупантів: основне за 129 день війни

Цифровий носій містив більше сотні гігабайтів даних про зенітно-артилерійський підрозділ Росії з місцем дислокації у Московській області,

– розповіли прикордонники.

Вони зазначили, що на диску є документи з участі у навчаннях, які відбулися на початку 2022 року, фото бійців та їхні документи, а також дані про бойову готовність, карти тощо.

Зауважимо, що деякі з документів мали гриф "таємно".

Виявлена інформація допоможе встановити російських солдатів, які причетні до нападу на Україну.

Дивіться відео російських окупантів, які готувалися до нападу на Україну:

Останні новини про війну в Україні

Станом на ранок 2 липня українські захисники ліквідували вже майже 36 тисяч російських окупантів. Лише за минулу добу вони знищили 120 ворожих бійців, 4 танки, бойову броньовану машину, 4 артилерійські системи, 8 безпілотників, крилату ракету та 4 одиниці автомобільної техніки. Найбільше втрат військо загарбників зазнало на Бахмутському напрямку.

Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули 4 мирних мешканців, а ще 7 – зазнали поранень.

Білорусь вирішила продовжили військові мобілізаційні навчання, які мали завершитися 1 липня, ще на 9 днів. Крім того, з території країни заборонили виїжджати медикам.

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