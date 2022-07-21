І саме тому ворог щоденно поливає Слов'янськ вогнем. Наші ж прикордонники вже активно готуються до "теплого" прийому окупантів.

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Військові зміцнюють окопи

Слов'янськ укріплюється дуже добре. Значно потужнішою робиться лінія оборони,

– каже прикордонник Віталій.

Військові підкреслюють, що саме бездоганне маскування неабияк впливає на протистояння. Мовляв, чим краще приховані наші позиції, тим ближча можна підпустити до себе ворога. А вже після цього його можна спокійно знищувати.

Причому готуються до оборони наші захисники за будь-яких умов. Вони копають шанці, а паралельно лунають вибухи. І це ті умови, які для них уже не є чимось незвичним або особливим.

Наші військові чудово розуміють, що найвищою цінністю є саме життя. Тож вони й роблять неабиякий акцент саме на шанцях. Вони, розповідає прикордонник з позивним "Гегам" врятували і йому якось життя. Чоловік наголошує, що у випадку з обстрілами з "Градів" важливим будуть навіть 20 сантиметрів. Мовляв, якби він організував недостатню оборонну споруду, то й перед журналістами зараз не стояв.

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Ворогові буде непросто просунутись

Прикордонник Віталій наголосив на тому, що хлопці неабияк попрацювали над лінією оборони. Тож, щоб просунутись до Слов'янська окупантам доведеться добряче попітніти. Ба більше, вони зазнають чимало втрат, коли намагатимуться йти далі.

Військові підкреслюють, що для них не має якихось певних міст, які мають особливе значення. Вони переконані, що для України зараз важливе абсолютно кожне місто.

Нагадаємо, що ворог продовжує спроби прорватись до Вуглегірської ТЕС. Наші військові, ясна річ, спроби штурму присікли. Ба більше, окупантам довелось буквально втікати з поля бою. Зауважимо, що цей об'єкт для них стратегічно важливий. Як підкреслили у розвідці Великої Британії, контроль над ним дозволить просуватись до Слов'янська та Краматорська.

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