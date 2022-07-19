Унаслідок обстрілу Слов'янська є поранені

Про обстріли Слов'янська повідомив начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки.

До речі ЗСУ ліквідували ворожу групу солдатів під Слов'янськом

Повідомляється, що під завалами залишаються люди. Відомо, що через обстріл є поранені. Глава Слов'янської ВЦА розповів, що було 4 вибухи. Наразі інформації про жертв немає.

Також Вадим Лях опублікував відео після обстрілу Слов'янська

Наслідки обстрілу Слов'янська: відео

росія також вдарила по Краматорську

російські окупанти 19 липня також знову атакували місто Краматорськ, що неподалік від Слов'янська. Війська ворога бомбардували центральну частину міста авіаційними ракетами.

За інформацією пресслужби ДСНС України, у результаті обстрілу десятеро людей отримали поранення, п'ятьох з них шпиталізували. Також повідомлялося про щонайменше одну жертву.

У житлових багатоповерхівках через обстріли виникли пожежі.

Яка ситуація на Донбасі

У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 19 липня повідомили про ситуацію на Донбасі. Окупанти продовжують завдавати ударів по українських військових з різних типів озброєння.

Щодо Слов'янського напрямку, то ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов'янська Повідомляється, що росіяни здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших населених пунктів.

Після авіаційного удару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ, але українські воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули назад.

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії 19 липня повідомили, що росія надалі прагне повністю захопити Донецьку область. Для наступу на Донбасі ворог використовує 6 окремих армій.

Очікується, що без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення оперативний темп та швидкість просування військ агресора, ймовірно, будуть дуже повільними.

До уваги – інформація від Генштабу ЗСУ на 146 день війни: дивіться відео