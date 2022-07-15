На жаль, є один загиблий. Кількість поранених уточнюють, повідомив мер міста Вадим Лях.

Важливо Ворог накрив вогнем центр Бахмута, одну з ракет випустили по центральному ринку: є постраждалі

Повітряну тривогу в Донецькій області оголосили о 18:30. Зауважимо, що відбою досі не було. Тому Лях закликав людей залишатись в укритті та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Обстріляли і Краматорськ

Також у соцмережах повідомляють, що Краматорськ було обстріляно вчергове за день. Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко підтвердив "прильоти" по площі Миру. Деталі обіцяв згодом.



Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Павла Кириленка

Відомо, що росіяни вгатили по центру Бахмута з "Ураганів". Обстріляли центральний ринок та житловий масив міста.

Обстріли Слов'янська

Слов'янськ ввечері 13 липня та вночі знову обстріляли. Було двоє поранених. Лях нагадував, що евакуація триває. 15 липня також збирали групу для евакуаційного рейсу до Коростеня.

Людей просять не затягувати з евакуацією, тому що надалі ворог може лише інтенсивніше обстрілювати місто.

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