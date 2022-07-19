В результате обстрела Славянска есть раненые

Об обстрелах Славянска сообщил начальник Славянской военной администрации Вадим Лях. По его словам, в результате обстрелов повреждены частные дома.

Кстати ВСУ ликвидировали вражескую группу солдат под Славянском

Сообщается, что под завалами остаются люди. Известно, что из-за обстрела есть раненые. Глава Славянской ВГА рассказал, что было 4 взрыва. Пока информации о жертвах нет.

Также Вадим Лях опубликовал видео после обстрела Славянска

Последствия обстрела Славянска: видео

россия также ударила по Краматорску

российские оккупанты 19 июля также снова атаковали город Краматорск , что неподалеку от Славянска. Войска врага бомбили центральную часть города авиационными ракетами.

снова атаковали город Краматорск По информации пресс-службы ГСЧС Украины, в результате обстрела десять человек получили ранения, пятерых из них госпитализировали. Также сообщалось по меньшей мере об одной жертве.

В жилых многоэтажках из-за обстрелов возникли пожары.

Какая ситуация на Донбассе

В Генштабе ВСУ в утренней сводке 19 июля сообщили о ситуации на Донбассе. Оккупанты продолжают наносить удары по украинским военным из разных типов вооружения.

Что касается Славянского направления, то враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Сообщается, что россияне производили огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Великой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других населенных пунктов.

После авиационного удара неподалеку от Гусаровки оккупанты попытались пойти в наступление, но украинские воины встретили врага плотным огнем и отбросили назад.

В разведке Министерства обороны Великобритании 19 июля сообщили, что россия в дальнейшем стремится полностью захватить Донецкую область . Для наступления на Донбассе враг использует 6 отдельных армий.

Ожидается, что без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения оперативный темп и скорость продвижения войск агрессора, вероятно, будут очень медленными.