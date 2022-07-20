Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 20 липня. Зауважимо, що напередодні наші військові відбили чергову спробу штурмувати Вуглегірську ТЕС.

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Б'ють і прагнуть наступати

Як повідомляють у відомстві, неспокійною зараз є ситуація на Бахмутському напрямку. Там ворог намагається створити собі комфортні умови для наступу на сам Бахмут. Крім того, окупанти прагнуть взяти під свій контроль територію Вуглегірської ТЕС. Саме для цього російські загарбники активізували бойові дії у цьому напрямку.



Яка зараз ситуація поблизу Вуглегірської ТЕС / Скриншот liveuamap

Рух війська країни-терористки не заважає йому завдавати ударів і по інших населених пунктах. Зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків окупанти відкривали вогонь по Берестовому, Білогорівці, Яковлівці, Покровському, Соледару, Бахмутському, Бахмуту, Веселій Долині та Кодемі.

Не минулось і без авіаударів. Окупанти били по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку, а також Покровському.

Обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії також Донецький напрямок. Окупанти там б'ють по районах Краматорська, Сіверського, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар'ївки. Також авіаудару завдали вороги поблизу Верхньокам'янського.

Що стосується бойових дій, то вони йдуть у напрямку Івано-Дар'ївки. Там загарбники вели штурмові дії.

Несправедливо буде не пригадати про втрати ворога у війні. Від початку повномасштабного вторгнення ряди армії окупантів стали суттєво рідшими. А все тому, що загарбники продовжують зазнавати чималих втрат.

Скоро буде 39 тисяч "двохсотих"

Станом на ранок 20 липня нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 38 550 російських військових. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати у зонах ведення бойових дій просто неможливо.

Також на балансі "другої армії світу" на 1 691 танк, 3 892 бойові броньовані машини, 821 артилерійську систему, 248 реактивних систем залпового вогню та 113 одиниць засобів ППО менше.

На брухт наші військові перетворили ще 220 літаків, 118 гелікоптерів, 693 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 167 крилатих ракет, 15 суден, 2 767 автомобілів і автоцистерн, а також 70 одиниць спеціальної техніки.

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