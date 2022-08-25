Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

До теми росія атакувала станцію в Чаплиному – багато загиблих: усе, що відомо

росіяни вбили дітей на Дніпропетровщині

За словами Резніченка, нині тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. російська атака забрала життя понад 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків – 6 та 11 років.

Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети,

– зазначив глава ОВА.

Він додав, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

окупанти вдарили по Чаплиному: що відомо

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про атаку росіян по Чаплиному. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися 3 людини – жінка та 2 дітей.

За його словами, жінку та 13-річного підлітка врятували місцеві мешканці. Проте тіло загиблого 11 річного хлопця з-під завалів діставали вже рятувальники.

"Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт – спочатку однією ракетою, а потім ще трьома. Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні — влучили у залізничну станцію", – додав заступник керівника ОП.

Він додав, що внаслідок удару виникла пожежа в 5 пасажирських вагонах. 21 людина загинула, а ще 22 – зазнали поранень. Рятувальники вже загасили вогонь й наразі проводять пошукові роботи.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Чаплине – біль України сьогодні.

"Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в машині, загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок", – зауважив український лідер.

Вас може зацікавити звернення Володимира Зеленського: дивіться відео