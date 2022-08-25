Сейчас полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По словам Резниченко, в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы в поселке Чаплино. российская атака унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков – 6 и 11 лет.

Они просто играли у себя дома, когда туда прилетели российские ракеты,

– отметил глава ОВА.

Он добавил, что правоохранители открыли уголовное производство относительно нарушения законов и обычаев войны.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал об атаке россиян по Чаплино. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Под завалами оказались 3 человека – женщина и 2 детей.

По его словам, женщину и 13-летнего подростка спасли местные жители. Однако тело погибшего 11 летнего парня из-под завалов доставали уже спасатели.

"Позже враг еще раз атаковал населенный пункт – сначала одной ракетой, а потом еще тремя. Первая атака повредила хозяйственные здания железной дороги, следующие – попали в железнодорожную станцию", – добавил заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что в результате удара возник пожар в 5 пассажирских вагонах. 21 человек погиб, а еще 22 – получили ранения. Спасатели уже потушили огонь и сейчас проводят поисковые работы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Чаплино – боль Украины сегодня.

"По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пять человек сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом", – отметил украинский лидер.

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