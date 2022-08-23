Ворог тричі за ніч накрив вогнем Нікопольський район. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зверніть увагу Вночі росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Градів" і "Ураганів": пошкоджені ЛЕП і газогін

Дніпропетровщина знову під обстрілами

По Криворізькому району окупанти ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений – він у лікарні. Будинок родини понівечений.

По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін.

По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 осіб. Минулося без загиблих та поранених.

росіяни обстріляли Дніпропетровщину / фото Валентин Резніченко

Яка ситуація на Дніпропетровщині

росіяни продовжують атакувати Дніпропетровщину. У ніч проти 22 серпня окупанти обстріляли три райони. Як наслідок, постраждали 4 пенсіонерів, а 2 тисячі людей не мають світла.

21 серпня російські окупанти атакували цвинтар. Вночі армія росії обстріляла центральне кладовище міста Марганець зі ствольної артилерії.

Також 21 серпня унаслідок обстрілу Криворізького району загинула мирна мешканка. Поранень зазнали 7 людей – 3 чоловіків, 3 жінок та 9-річний хлопчик. У всіх осколкові поранення.

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