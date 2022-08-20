Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що цієї ночі зафіксували відразу чотири обстріли.
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Пошкоджені будинки та лінія електропередач
Відомо, що ворог у ніч проти 20 серпня атакував відразу два райони області. Мовиться про Нікопольський і Криворізький. По них загарбники відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню.
Якщо говорити про кожен окремо, то Нікопольський атакували тричі. Там зафіксували 10 снарядів, які випустив окупант. Відомо про те, що пошкоджень зазнали 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. За попередніми даними, без світла залишились 300 мешканців Нікопольського району. На щастя, минулось без жертв і постраждалих.
Зі ствольної артилерії та "Градів" окупанти били по Марганецькій громаді. Як зазначив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, по ній били двічі. окупанти влучили у відкриту територію, тож там теж минулось без постраждалих, а також руйнувань.
Це не військові об‘єкти, а оселі мирних громадян. Чиїсь домівки, які руйнують окупанти,
– наголосив Лукашук.
А от з "Ураганів" ворог атакував Криворізький район. Відомо про руйнування кількох будинків, а також газогону в селі Перше Травня, що в Апостолівській громаді. Водночас минулось без постраждалих і жертв.
Якщо говорити про громади Криворізького району, то вони теж неабияк постраждали від ворога. Мовиться про майже три десятки знищених приватних будинків, також поруйнованих 450 приватних і 59 багатоповерхових.
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 20 серпня / Фото з телеграму Резніченка
Вночі ворог обстріляв Харків
З Бєлгородської області по Харкову окупанти випустили відразу шість ракет. Відомо, що дві з них вибухнули у повітрі. Решта таки влучили.
Як згодом повідомив мер міста Ігор Терехов, окупанти поцілили в об'єктах критичної інфраструктури. Вони розташовані у Немишлянському районі Харкова, а також передмісті. Зі слів очільника міської ради, минулось без жертв і постраждалих внаслідок атак.
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