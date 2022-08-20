Українські військові продовжують знекровлювати ворога. Так, у Мелітополі вночі пролунало кілька потужних вибухів. Мер міста Іван Федоров розповів детальніше про те, що відбувається.

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Влучили у військову базу

Очільник міської ради зауважив, що вибухи у Мелітополі були настільки потужними, що їх чуло все місто. Він також додав, що за попередніми даними, мовиться про влучання в одну з військових баз ворога, розташованих у районі аеродрому. За словами Федорова, її окупанти вже неодноразово намагаються відновити.

Очільник міської ради також опублікував кілька відео. На них можна побачити моменти "прильотів", а також самі вибухи. Завдяки роликам можна побачити, що ні про яку роботу ППО мови не йдеться. Адже чітко спостерігається траєкторія польоту снаряда, а також момент його влучання у ціль.

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Ворог бреше про роботу ППО

Як зазначив міський голова Мелітополя, місцеві колаборанти відразу ж поспішили відзвітуватись перед своїм "керівництвом". Мовляв, у місті спрацювала система ППО.

Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у російської армії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше,

– наголосив Федоров.

Він також додав, що наразі працює над збором додаткової інформації. Щойно буде відомо більше – міський голова неодмінно повідомить деталі.