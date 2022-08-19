росіяни підступно атакували Київський, Немишлянський та Основ'янський райони міста. Смертоносні снаряди ворог запустив близько 6 години ранку.

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Наслідки ранкових обстрілів Харкова

У Київському районі зруйнована будівля одного із закладів вищої освіти, в Основ'янському – будівля цивільного підприємства, у Немишлянському – 2 приватних будинки. На жаль, загинула жінка, яка працювала охоронцем вишу.

На місці влучань вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється,

– заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Яка ситуація в області

В області також було неспокійно. Впродовж доби росіяни обстріляли з артилерії Чугуївський, Харківський та Богодухівський райони області. Пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди, згоріли трава та пшениця у полі.

Крім того, у Золочівській громаді загорілися клуб, бібліотека та поле. У Печенігах через обстріли постраждав 68-річний чоловік.

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Активні бойові дії тривають на лінії зіткнення. Ворожі підрозділи гатять по позиціях Збройних Сил України з танків, реактивної та ствольної артилерії, літаків та вертольотів.

У районі Ізюма росіяни вели наступ на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка. Українські захисники стримали ворога й завдали йому відчутних втрат.

Сьогодні в Харкові – день трауру

Через особливо потужні та криваві обстріли Харкова 17 та 18 серпня мер міста Ігор Терехов оголосив 19 серпня днем трауру. У цей день харків'яни згадають всіх жертв російських обстрілів.

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