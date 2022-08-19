россияне коварно атаковали Киевский, Немышлянский и Основянский районы города. Смертоносные снаряды враг запустил около 6 часов утра.
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Последствия утренних обстрелов Харькова
В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском – 2 частных дома. К сожалению, погибла женщина, которая работала охранником вуза.
На месте попаданий уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется,
– заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Какая ситуация в области
В области тоже было неспокойно. В течение суток россияне обстреляли из артиллерии Чугуевский, Харьковский и Богодуховский районы области. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки, сгорели трава и пшеница в поле.
Кроме того, в Золочевской общине загорелись клуб, библиотека и поле. В Печенегах из-за обстрелов пострадал 68-летний мужчина.
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Активные боевые действия продолжаются на линии столкновения. Вражеские подразделения бьют по позициям Вооруженных Сил Украины из танков, реактивной и ствольной артиллерии, самолетов и вертолетов.
В районе Изюма россияне вели наступление на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибровное, Сулиговка – Новая Дмитровка. Украинские защитники сдержали врага и нанесли ему ощутимые потери.
Сегодня в Харькове – день траура
Из-за особо мощных и кровавых обстрелов Харькова 17 и 18 августа мэр города Игорь Терехов объявил 19 августа днем траура. В этот день харьковчане вспомнят всех жертв российских обстрелов.
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