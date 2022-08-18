По последней информации, по состоянию на 15 часов, в результате удара пострадали 45 человек, хотя еще утром эта цифра была вдвое меньше. Об этом в эфире 24 канала сообщила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова. Известно, что среди пострадавших были люди с инвалидностью.

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В результате атаки россиян по общежитию погибли люди

Спасатели сообщили, что информация о попадании ракеты 3-этажному жилому дому поступила ориентировочно в 21:40 17 августа.

По состоянию на 23: 38 17 августа пожар локализовали. Работники ГСЧС продолжали тушить очаги пожаров и спасать людей из-под завалов. Сначала спасатели сообщили о 7 погибших и 13 пострадавших. В то же время 4 людей удалось спасти.

Число жертв снова возросло. После 16.00 прокуратура сообщила о 13 погибших в результате обстрела ночного обстрела общежития в Харькове.

Число жертв сначало возросло до 17

По состоянию на 00:38, 18 августа мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество раненых возросло.

В настоящее время 7 погибших, 17 раненых,

– написал Терехов.

Мэр Харькова добавил, что:

все ранены уже в больницах, где им оказывают необходимую помощь;

людей снабдили нужным лекарством;

всем, кто остался без крова, предоставлено жилье.

"Случившееся вечером среды еще раз доказало – это не война одной армии против другой. Они воюют за нашу смерть как народа. Именно поэтому они бьют по жилым домам", – объяснил Терехов.

По состоянию на утро 18 августа количество пострадавших, по данным ГСЧС, возросло до 20.

Пока известно о 40 пострадавших: один человек погиб в больнице

Как 24 каналу сообщила советница главы Харьковской ОВА, по состоянию на 15 часов пострадали 45 человек. К сожалению, в целом 13 человек погибли. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Среди пострадавших есть дети. Трое из них находятся в больнице. Некоторым помощь оказали на месте. Большинство пациентов – средней тяжести. Однако есть крайне тяжелые. К сожалению, один человек погиб по прибытии в больницу. Его реанимировали 20 минут,

– отметила Попова.

Она также назвала этот террористический акт российской армии – геноцидом украинского народа.

В ОВА рассказали о раненых

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что среди раненых есть 11-летний ребенок. Кроме того, один человек находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии. По состоянию на 00:58 18 августа, спасатели продолжали искать людей под завалами, а медики Центра экстренной медицинской помощи дежурили на месте.

Также Олег Синегубов написал:

россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским, а теперь в своих так называемых "СМИ" распространяют очередные фейки о "военных объектах";

ни одного военно-объекта, исключительно гражданские – среди которых пенсионеры и дети;

это настоящий терроризм, на который способны только изверги.

Спасатели пытаются вытащить людей из-под завалов: смотрите видео

Трагедия на харьковской Салтовке / Фото ГСЧС и Суспільне

Ракетный удар по Харькову: коротко

Вечером 17 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по харьковскому району Салтовка. На месте вспыхнул пожар.

Директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что враги выпустили по Салтовскому району Харькова крылатую ракету "Калибр". Она ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.

Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что среди жителей уничтоженного дома на Салтовке были люди с недостатками слуха. Попова вспомнила также, что люди даже не могли услышать тревогу, они не могут отозваться во время объявления тишины спасателям.

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