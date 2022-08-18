По последней информации, по состоянию на 15 часов, в результате удара пострадали 45 человек, хотя еще утром эта цифра была вдвое меньше. Об этом в эфире 24 канала сообщила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова. Известно, что среди пострадавших были люди с инвалидностью.
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В результате атаки россиян по общежитию погибли люди
Спасатели сообщили, что информация о попадании ракеты 3-этажному жилому дому поступила ориентировочно в 21:40 17 августа.
По состоянию на 23: 38 17 августа пожар локализовали. Работники ГСЧС продолжали тушить очаги пожаров и спасать людей из-под завалов. Сначала спасатели сообщили о 7 погибших и 13 пострадавших. В то же время 4 людей удалось спасти.
Число жертв сначало возросло до 17
По состоянию на 00:38, 18 августа мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество раненых возросло.
В настоящее время 7 погибших, 17 раненых,
– написал Терехов.
Мэр Харькова добавил, что:
- все ранены уже в больницах, где им оказывают необходимую помощь;
- людей снабдили нужным лекарством;
- всем, кто остался без крова, предоставлено жилье.
"Случившееся вечером среды еще раз доказало – это не война одной армии против другой. Они воюют за нашу смерть как народа. Именно поэтому они бьют по жилым домам", – объяснил Терехов.
По состоянию на утро 18 августа количество пострадавших, по данным ГСЧС, возросло до 20.
Пока известно о 40 пострадавших: один человек погиб в больнице
Как 24 каналу сообщила советница главы Харьковской ОВА, по состоянию на 15 часов пострадали 45 человек. К сожалению, в целом 13 человек погибли. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Среди пострадавших есть дети. Трое из них находятся в больнице. Некоторым помощь оказали на месте. Большинство пациентов – средней тяжести. Однако есть крайне тяжелые. К сожалению, один человек погиб по прибытии в больницу. Его реанимировали 20 минут,
– отметила Попова.
Она также назвала этот террористический акт российской армии – геноцидом украинского народа.
В ОВА рассказали о раненых
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что среди раненых есть 11-летний ребенок. Кроме того, один человек находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии. По состоянию на 00:58 18 августа, спасатели продолжали искать людей под завалами, а медики Центра экстренной медицинской помощи дежурили на месте.
Также Олег Синегубов написал:
- россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским, а теперь в своих так называемых "СМИ" распространяют очередные фейки о "военных объектах";
- ни одного военно-объекта, исключительно гражданские – среди которых пенсионеры и дети;
- это настоящий терроризм, на который способны только изверги.
Спасатели пытаются вытащить людей из-под завалов: смотрите видео
Трагедия на харьковской Салтовке / Фото ГСЧС и Суспільне
Ракетный удар по Харькову: коротко
- Вечером 17 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по харьковскому району Салтовка. На месте вспыхнул пожар.
- Директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что враги выпустили по Салтовскому району Харькова крылатую ракету "Калибр". Она ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.
- Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что среди жителей уничтоженного дома на Салтовке были люди с недостатками слуха. Попова вспомнила также, что люди даже не могли услышать тревогу, они не могут отозваться во время объявления тишины спасателям.
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