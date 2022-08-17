Обстрел произошел после 21:00. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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Вражеская ракета попала в общежитие

Директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что оккупанты выпустили по Салтовскому району Харькова крылатую ракету "Калибр". Она ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.

Приблизительно в 21:17. Предварительно, крылатая ракета "Калибр". Тип устанавливается. Попала в общежитие, которое имело три этажа. Общежитие разрушено до основания,

– отметил Сокол.

По его словам, на месте обстрела продолжается спасательная операция и разбор завалов. Спасателям уже удалось разобрать примерно одну треть разрушенного здания.

"Есть погибшие, раненые и спасенные из-под завалов люди", – подытожил директор областного Департамента гражданской защиты.

Спасатели разбирают завалы / Фото Суспільне

Кратко об обстреле Салтовки 17 августа

После 22:00 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что произошел очередной вражеский обстрел Салтовки.

Сначала он сообщил о 2 погибших и 10 раненых. Однако в считанные минуты количество жертв и пострадавших возросло.

По состоянию на 00:08 18 августа известно, что в результате атаки погибли 7 гражданских, а еще 16 – получили ранения.

На эту жуткую вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что очередной российский удар был подлым и циничным. Он не имеет никакого оправдания и лишь указывает на бессилие оккупантов.

В свою очередь советница главы Харьковской областной военной администрации Наталья Попова рассказала, что в общежитии, в которое ударили россияне, жили люди с недостатками слуха. То есть они могли не услышать сигнал воздушной тревоги, а сейчас, вероятно, даже не могут отозваться к спасателям из-под завалов.

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