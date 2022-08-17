Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Также обстрел прокомментировал мэр города Игорь Терехов.

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Оккупанты обстреляли Салтовку

Синегубов рассказал, что вечером 17 августа россияне в очередной раз ударили по Салтовке.

И снова по жилищной инфраструктуре. Возник пожар, спасатели и медики экстренной помощи работают на месте,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что по состоянию на 22:13 оккупанты продолжали наносить хаотические удары. Поэтому местным жителям следует находиться в укрытиях.

россияне снова ударили по Салтовке / Фото Кирилла Тимошенко

Синегубов сначала сообщил, что в результате вражеской атаки погибли 2 человека, а еще 10 – получили ранения. Однако уже через несколько минут количество жертв оккупантов возросло.

"К сожалению, количество погибших и раненых в результате обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 – получили ранения", – отметил глава ОВА.

В результате атаки пострадало много людей / Фото Олега Синегубова

Городской голова также отреагировал на этот ужасный обстрел.

"Сочувствую всем родным и близким людей, убитым российскими агрессорами. С ранеными работают наши врачи", – отметил Терехов.

На месте работают спасатели и медики / Фото Кирилла Тимошенко

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На очередной ужасный обстрел оккупантов отреагировал президент

По словам президента Владимира Зеленского, когда слышишь о харьковской Салтовке – это снова боль.

Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем,

– рассказал глава государства.

Президент добавил, что это был подлый и циничный удар по гражданским, не имеющим никакого оправдания и демонстрирующим бессилие захватчиков.

"Не простим, отомстим", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео с места происшествия:

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