Вечерние обстрелы Салтовки

Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что оккупанты усилили атаки – только вечером 16 августа было 2 обстрела Салтовского района города из реактивных систем залпового огня.

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В прокуратуре сообщили, что там обстреляли одно из транспортных предприятий, которое уже не в первый раз попало под вражеский огонь. Туда и раньше стреляли из разных видов вооружения – были даже авиаудары, а на этот раз атаковали из С-300. Выпускали снаряды, вероятно, из Липцев на севере Харьковской области.

Территория предприятия пострадала очень сильно, там снова возникло несколько пожаров. Кроме того, загорелись и гаражи, расположенные неподалеку. Корреспондент отметила, что огонь был виден из нескольких районов города. К счастью, его затушили.

Несколько позже произошел еще один обстрел Салтовского района, в результате которого пострадали уже жилые многоэтажки и частные дома.

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По словам Анны Черненко, с 22 часов до утра в Харькове 5 раз звучали сирены воздушной тревоги. Ночью 17 августа обстрелы также не обошли регион.

В ОВА сообщили, что на этот раз по Харькову и его окрестностям захватчики выпустили 5 ракет со стороны Белгорода. Это случилось в 4:30 – 5:00. "Прилет" зафиксировали в Слободском районе Харькова. Информации о раненых нет.

Пострадали также населенные пункты области. В Чугуевском районе уничтожено фермерское хозяйство. В Золочевском и Богодуховском районах пострадало частное имущество – дома, гаражи, машины.

Кроме того, в Золочевском районе есть раненый – 22-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Сейчас он в больнице.

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оккупанты все чаще используют для обстрелов Харькова и области реактивные системы залпового огня. Так, Салтовский район 16 августа почувствовал на себе огонь РСЗО "Торнадо" и уже в который раз С-300. Как пояснила журналистка, эксперты сходятся на том, что это оружие, к сожалению, лучшее для террора населения.

Оно вовсе не прицельное, здесь речь не идет о поражении каких-то конкретных объектов, это просто запугивание. Направлено на то, чтобы было как можно больше случайных жертв среди гражданского населения,

– добавила Анна Черненко.

Корреспондент 24 канала рассказала об обстрелах Харьковской области: смотрите видео

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