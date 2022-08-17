Вечірні обстріли Салтівки

Про це 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зауважила, що окупанти посилили атаки – лише ввечері 16 серпня було 2 обстріли Салтівського району міста з реактивних систем залпового вогню.

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У прокуратурі повідомили, що там обстріляли одне з транспортних підприємств, яке вже не вперше потрапило під ворожий вогонь. Туди й раніше стріляли з різних видів озброєння – були навіть авіаудари, а цього разу атакували з С-300. Випускали снаряди, ймовірно, з Липців, що на півночі Харківської області.

Територія підприємства постраждала дуже сильно, там знову виникло кілька пожеж. Крім того, зайнялися й гаражі, розташовані неподалік. Унаслідок пожежі на площі у 200 квадратних метрів вигоріло боксів. Кореспондентка зауважила, що вогонь було видно з кількох районів міста. На щастя, його затушили.

Дещо пізніше відбувся ще один обстріл Салтівського району, унаслідок якого постраждали вже житлові багатоповерхівки та приватні будинки.

Як минула ніч на Харківщині

За словами Анни Черненко, з 22 години до ранку у Харкові 5 разів лунали сирени повітряної тривоги. Уночі 17 серпня обстріли також не оминули регіон.

В ОВА повідомили, що цього разу по Харкову та його околицях загарбники випустили 5 ракет з боку Бєлгорода. Це трапилося о 4:30 – 5:00. "Приліт" зафіксували у Слобідському районі Харкова. Інформації про поранених немає.

Постраждали також населені пункти області. У Чугуївському районі було знищене фермерське господарство. На Золочівщині та Богодухівщині постраждало приватне майно – будинки, гаражі, машини.

Крім того, на Золочівщині є поранений – 22-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Зараз він у лікарні.

росіяни навмисно тероризують харків'ян

окупанти дедалі частіше використовують для обстрілів Харкова та області реактивні системи залпового вогню. Так, Салтівський район 16 серпня відчув на собі вогонь РСЗВ "Торнадо" та вже вкотре С-300. Як пояснила журналістка, експерти сходяться на тому, що ця зброя, на жаль, найкраща для терору населення.

Вона зовсім не прицільна, тут не йдеться про ураження якихось конкретних об'єктів, це просто залякування. Спрямовано на те, щоб було якомога більше випадкових жертв серед цивільного населення,

– додала Анна Черненко.

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