Відповідну інформацію повідомило Суспільне. Про це стало відомо орієнтовно о 04:41 16 серпня.

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У Харкові пролунало щонайменше два вибухи

Повітряна тривога на Харківщині почалась о 04:36 17 серпня. Буквально за чотири хвилини після цього в місті вже почули вибухи.

Харків'яни повідомляють про вибухи – попередньо, за межами міста,

– мовиться в повідомленні.

Також орієнтовно о 04:42 у місті знову були вибухи. Станом на 04:53 ані міська, ані обласна влада ситуацію не коментувала.

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