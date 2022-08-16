Увечері 16 серпня повідомляють про чергові вибухи в Харкові. Люди повідомили про "прильоти" ще до початку повітряної тривоги, інформує 24 канал.

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Що відомо про вибухи

Інформація почала надходити о 21:04. Місцеві чули 2 – 3 вибухи. Повітряної тривоги не було. Вже о 21:07 тривогу оголосили. Людей просили йти в укриття.

Були припущення, що били з реактивних систем залпового вогню або артилерії. Офіційного підтвердження інформації не було.

Згодом також повідомили, що російські окупанти обстрілюють спальний район Салтівку. Було відомо про три удари.

Обстріли Харкова

Лише вночі 16 серпня російські загарбники вдарили по Харкову ракетами типу С-300. Завдяки тому, що вони били не дуже точно, прильоти були тільки у відкриту територію. Це був один із наймасштабніших обстрілів міста за останній час.

Також для окупантів чомусь характерно бити по навчальних закладах та іншим установам на Харківщині. Такий обстріл, зокрема, був 9 серпня вночі. Тоді прилетіло у Холодногірський район. Там від обстрілів постраждала будівля медичної лабораторії.

Також були удари ворога й 12 серпня. Міський голова Ігор Терехов тоді повідомляв, що було попередньо п'ять вибухів. "Прильоти" у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському.

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