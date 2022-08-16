Увечері 16 серпня повідомляють про чергові вибухи в Харкові. Люди повідомили про "прильоти" ще до початку повітряної тривоги, інформує 24 канал.
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Що відомо про вибухи
Інформація почала надходити о 21:04. Місцеві чули 2 – 3 вибухи. Повітряної тривоги не було. Вже о 21:07 тривогу оголосили. Людей просили йти в укриття.
Були припущення, що били з реактивних систем залпового вогню або артилерії. Офіційного підтвердження інформації не було.
Згодом також повідомили, що російські окупанти обстрілюють спальний район Салтівку. Було відомо про три удари.
Обстріли Харкова
- Лише вночі 16 серпня російські загарбники вдарили по Харкову ракетами типу С-300. Завдяки тому, що вони били не дуже точно, прильоти були тільки у відкриту територію. Це був один із наймасштабніших обстрілів міста за останній час.
- Також для окупантів чомусь характерно бити по навчальних закладах та іншим установам на Харківщині. Такий обстріл, зокрема, був 9 серпня вночі. Тоді прилетіло у Холодногірський район. Там від обстрілів постраждала будівля медичної лабораторії.
- Також були удари ворога й 12 серпня. Міський голова Ігор Терехов тоді повідомляв, що було попередньо п'ять вибухів. "Прильоти" у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському.
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