Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що все ж є певні руйнування через нічний обстріл – наприклад, у Холодногірському районі все ж постраждала будівля медлабораторії.

До слова Більшість снарядів не вибухнули: у поліції розповіли про наслідки обстрілу Харкова

За словами журналістки, двоповерхове нежитлове приміщення медлабораторії частково зруйноване, вибухова хвиля вразила стіни та вікна.

Обстріл Харкова 9 серпня/ Фото Анни Черненко для 24 каналу

Всередині медзакладу досить сильно постраждало вартісне обладнання, каже Анна Черненко. За її словами, окупанти цієї ночі били ракетами С-300, так, як це раніше робили й у Миколаєві.



Вирва від одного із снарядів / Фото Анни Черненко

Уламки цього снаряду вже знайшли. Зараз працівники, які нещодавно повернулись до роботи, намагаються врятувати вцілілу техніку, аби продовжувати надавати допомогу людям.

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Фото Анни Черненко для 24 каналу Фото Анни Черненко для 24 каналу

Що відомо про попередні ракетні атаки на Харків

Окупанти у ніч проти 8 серпня активно обстрілювали Харківську область, випустивши щонайменше 5 ракет з С-300. Загарбники запустили ракети з власної території. Частина зі снарядів здетонувала раніше, аніж прибула до пункту призначення.

У селищі Печеніги в Чугуївському районі внаслідок обстрілу руйнувань зазнав приватний житловий будинок. На жаль, загинула 72-річна мешканка.

У Богодухівському районі ворог знищив 28 гектарів пшениці. Також під вогонь потрапили різні господарства. В Ізюмському районі снаряди влучили по відкритих територіях. На жаль, 72-річна жінка зазнала поранень і її відвезли у лікарню.

Також через обстріли горіли дачні будинки кооперативу та господарчі споруди у Харківському районі. У Черкаських Тишках загинула 62-річна жінка, а ще двоє людей потрапили у лікарню через поранення.

Що відомо про ситуацію у Харкові та області за минулу добу: дивіться відео