Снаряди С-300 долетіли в селище Печеніги, де є загиблі

Потужні вибухи в Харкові пролунали близько 10:30 ранку. Ворог завдав удару із системи залпового вогню "Ураган" по Шевченківському району Харкова.

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Унаслідок обстрілу загинув 63-річний мирний житель, який на момент "прильоту" перебував на вулиці, йшовши до супермаркету. У загиблого залишилися двоє дітей. Також постраждав 68-річний чоловік, якого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

За попередніми даними, росіяни влучили в територію біля житлового будинку. Унаслідок вибуху снаряда сталося загоряння автомобіля Nissan. Також пошкоджень зазнав автомобіль Ford – уламки побили лобове скло та двері.

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що під час обстрілу Шевченківського району більшість касет не розірвалися, однак 3 – 4 касети були розірвані.

Повідомляється, що за минулу добу окупанти обстрілювали Київський район Харкова з артилерійської установки "Піон". Окрім того, снаряди зенітно-ракетного комплексу С-300 вночі долетіли в селище Печеніги, де є загиблі й постраждалі особи.

Тобто за добу росіяни випустили по місту все, що в них є на озброєні з тяжкої артилерії,

– розповів Володимир Тимошко.

росіяни завдали нічного удару по Харківщині

Окупанти у ніч проти 8 серпня активно обстрілювали Харківську область, випустивши щонайменше 5 ракет з С-300. Загарбники запустили ракети з власної території. Частина зі снарядів здетонувала раніше, аніж прибула до пункту призначення.

У селищі Печеніги в Чугуївському районі внаслідок обстрілу руйнувань зазнав приватний житловий будинок. На жаль, загинула 72-річна мешканка.

У Богодухівському районі ворог знищив 28 гектарів пшениці. Також під вогонь потрапили різні господарства. В Ізюмському районі снаряди влучили по відкритих територіях. На жаль, 72-річна жінка зазнала поранень і її відвезли у лікарню.

Також через обстріли горіли дачні будинки кооперативу та господарчі споруди у Харківському районі. У Черкаських Тишках загинула 62-річна жінка, а ще двоє людей потрапили у лікарню через поранення.

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