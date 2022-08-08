Під час повітряної тривоги вранці повідомляли про вибухи на Павловому Полі. Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов показав наслідки обстрілів.

Важливо Вночі було 5 запусків ракет по Харківщині: внаслідок одного з ударів загинула 72-річна жінка

22 снаряди не вибухнули

У поліції підтвердили, що одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень. Обоє – цивільні.

На щастя, понад 22 касетних снарядів не вибухнули. Болвінов додав, що тоді жертв було б набагато більше.

Слідчі вже працюють на місці подій, фіксують наслідки злочинів окупантів.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото поліції:

Попередній обстріл Харківщини

Харків та область перебувають під атаками щодня. росіяни просто знищують обласний центр. Наприклад, вночі 8 серпня вони активно обстрілювали регіон. Загалом випустили щонайменше 5 ракет з С-300.

У селищі Печеніги Чугуївського району руйнувань зазнав приватний житловий будинок, 72-річна мешканка загинула.

Ввечері росіяни обстріляли з артилерії Харків. Боєприпаси прилетіли у підприємства. У одній з будівель трапилася пожежа на площі 180 метрів квадратних. На щастя, рятувальники оперативно загасили її.

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