Інформацію про вибухи підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Місцеві повідомляють про пожежу на місці ймовірного "прильоту".

Важливо Вночі було 5 запусків ракет по Харківщині: внаслідок одного з ударів загинула 72-річна жінка

Терехов заявив, що у мирному та густо заселеному районі точно немає ніякої військової інфраструктури.

Прошу бути всіх в укриттях – обстріл може повторитися. Є інформація про щонайменше одного постраждалого мирного мешканця,

– додав мер Харкова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова.

У ДСНС Харківщини заявили, що у районі Павлового Поля після обстрілу горить автомобіль. Про це повідомляють журналісти Суспільного.