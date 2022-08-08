Во время воздушной тревоги утром сообщалось о взрывах на Павловом Поле. Начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия обстрелов.

Важно Ночью было 5 запусков ракет по Харьковщине: в результате одного из ударов погибла 72-летняя женщина

22 снаряда не взорвались

В полиции подтвердили, что один человек погиб, еще один – получил ранения. Оба – гражданские.

К счастью, более 22 кассетных снарядов не взорвались. Болвинов добавил, что тогда жертв было бы гораздо больше.

Следователи уже работают на месте происшествия, фиксируют последствия преступлений оккупантов.

Последствия обстрела Харькова / Фото полиции:

Предыдущий обстрел Харьковщины

Харьков и область находятся под атаками каждый день. россияне просто уничтожают областной центр. К примеру, ночью 8 августа они активно обстреливали регион. Всего выпустили не менее 5 ракет с С-300.

В поселке Печенеги Чугуевского района разрушения получил частный жилой дом, 72-летняя жительница погибла.

Вечером россияне обстреляли из артиллерии Харьков. Боеприпасы прилетели в предприятия. В одном из зданий произошел пожар на площади 180 квадратных метров. К счастью, спасатели оперативно потушили его.

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