Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Цієї ночі в Слобідському району Харкова окупанти знищили велике цивільне приватне підприємство. Зараз на місці цеху вирва на кількасот метрів.

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За словами журналістки, до війни на цьому підприємстві працювало більше 30 людей, а після вторгнення вони продовжили працювати, як могли.

А зараз люди не мають нічого, виробництво розбито вщент. За попередніми даними, окупанти знову обстрілювали Харків системами С-300. Приміщення підприємства просто "перемолотило",

– каже Черненко.

Власник знищеного підприємства вважає, що зараз треба розбирати завали, там було багато матеріалів та станків, і він хоче спробувати хоч щось продати. "Ми не виїжджали з міста з початком війни, а в квітні відновили роботу", – каже він.

Коресподентка додала, що за добу в Харківщині відомо про двох поранених в Ізюмському районі – це чоловік та жінка, вони зараз в лікарні. Також на повідомили про дві нові смерті дітей - 6-річного та 12-річного хлопчиків.

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