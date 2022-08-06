Про вибухи в Харкові розповів міський голова Ігор Терехов. Вони почали лунати під час повітряної тривоги.

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У Харкові лунали потужні вибухи

О 00:22, всього за 20 хвилин після закінчення попередньої повітряної тривоги, в Харкові почали лунати сирени. У місті вкотре виникла загроза ворожого обстрілу.

Згодом Терехов розповів, що в Харкові пролунали вибухи. Їх чуло усе місто.

Попередньо, прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там,
– зауважив міський голова.

Він додав, що наразі інформації про постраждалих немає.

"Сподіваюсь, що так і буде", – підсумував Терехов.

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