Про вибухи в Харкові розповів міський голова Ігор Терехов. Вони почали лунати під час повітряної тривоги.

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У Харкові лунали потужні вибухи

О 00:22, всього за 20 хвилин після закінчення попередньої повітряної тривоги, в Харкові почали лунати сирени. У місті вкотре виникла загроза ворожого обстрілу.

Згодом Терехов розповів, що в Харкові пролунали вибухи. Їх чуло усе місто.

Попередньо, прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там,

– зауважив міський голова.

Він додав, що наразі інформації про постраждалих немає.

"Сподіваюсь, що так і буде", – підсумував Терехов.

Важливо! Під час повітряної тривоги не варто публікувати фото та відео з місць обстрілів. Також не слід розголошувати адреси влучань ворожих снарядів та ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає окупантам, які часто свідомо гатять саме по житлових районах, щоб викликати паніку серед мирного населення.

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