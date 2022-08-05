Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

Важливо Кривавий удар по Миколаєву, обстріл ворога в бік Запорізької АЕС: головне за 163 день війни

Де пролунали сирени

Станом на 19:40 повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області;
  • Житомирській області;
  • Рівненській області;
  • Волинській області;
  • Миколаївській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Харківській області.

На Луганщині безперервна повітряна тривога триває уже 5-ий місяць – від 4 квітня. Водночас через окупацію система оповіщення на Херсонщині не працює.

За повідомленнями білоруських партизанів, у Барановичах підняли 2 винищувачі.

Станом на 19:5е у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях відбій. Водночас мешканців Глухова на Сумщині попередили про загрозу артилерійського обстрілу та так само закликали іти в укриття.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це можу бути результат роботи ППО. Однак важливо не публікувати жодних кадрів, де видно, як працює протиповітряна оборона, адже це допомагає ворогу.

Якщо все ж був удар – наголошуємо на тому, що поширювати фото, відео, назву місця атаки чи його адресу під час повітряної тривоги суворо заборонено. Це все може допомогти окупантам відкорегувати свій вогонь.

Важливо – наслідки кривавого удару по Миколаєву: дивіться відео