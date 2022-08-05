Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.
Важливо Кривавий удар по Миколаєву, обстріл ворога в бік Запорізької АЕС: головне за 163 день війни
Де пролунали сирени
Станом на 19:40 повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Житомирській області;
- Рівненській області;
- Волинській області;
- Миколаївській області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Харківській області.
На Луганщині безперервна повітряна тривога триває уже 5-ий місяць – від 4 квітня. Водночас через окупацію система оповіщення на Херсонщині не працює.
За повідомленнями білоруських партизанів, у Барановичах підняли 2 винищувачі.
Станом на 19:5е у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях відбій. Водночас мешканців Глухова на Сумщині попередили про загрозу артилерійського обстрілу та так само закликали іти в укриття.
Що робити, якщо ви почули вибухи
Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це можу бути результат роботи ППО. Однак важливо не публікувати жодних кадрів, де видно, як працює протиповітряна оборона, адже це допомагає ворогу.
Якщо все ж був удар – наголошуємо на тому, що поширювати фото, відео, назву місця атаки чи його адресу під час повітряної тривоги суворо заборонено. Це все може допомогти окупантам відкорегувати свій вогонь.
Важливо – наслідки кривавого удару по Миколаєву: дивіться відео