Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

Важливо Кривавий удар по Миколаєву, обстріл ворога в бік Запорізької АЕС: головне за 163 день війни

Де пролунали сирени

Станом на 19:40 повітряну тривогу оголосили у:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Рівненській області;

Волинській області;

Миколаївській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Харківській області.

На Луганщині безперервна повітряна тривога триває уже 5-ий місяць – від 4 квітня. Водночас через окупацію система оповіщення на Херсонщині не працює.

За повідомленнями білоруських партизанів, у Барановичах підняли 2 винищувачі.

Станом на 19:5е у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях відбій. Водночас мешканців Глухова на Сумщині попередили про загрозу артилерійського обстрілу та так само закликали іти в укриття.

Що робити, якщо ви почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це можу бути результат роботи ППО. Однак важливо не публікувати жодних кадрів, де видно, як працює протиповітряна оборона, адже це допомагає ворогу.

Якщо все ж був удар – наголошуємо на тому, що поширювати фото, відео, назву місця атаки чи його адресу під час повітряної тривоги суворо заборонено. Це все може допомогти окупантам відкорегувати свій вогонь.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо. Також неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки збитої ракети після успішної роботи ППО. Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

Важливо – наслідки кривавого удару по Миколаєву: дивіться відео