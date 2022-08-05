Тревога длилась около половины часа. Сперва сирены раздались в областях, граничащих с беларусью, а затем на Юге.
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Где раздались сирены
По состоянию на 19:40 воздушную тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Житомирской области;
- Ровенской области;
- Волынской области;
- Николаевской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области.
В Луганской области непрерывная воздушная тревога продолжается уже 5-й месяц – с 4 апреля. В то же время из-за оккупации система оповещения в Херсонской области не работает.
По сообщениям белорусских партизан, в Барановичах подняли 2 истребителя. По состоянию на 20:05 во всех областях, кроме Луганской, объявили об отбое.
Однако жителей Глухова в Сумской области предупредили об угрозе артиллерийского обстрела и так же призвали идти в укрытие.
Что делать, если вы услышали взрывы
Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы ПВО. Однако важно не публиковать никаких кадров, где видно, как работает противовоздушная оборона, ведь это помогает врагу.
Если все же был удар – подчеркиваем, что распространять фото, видео, название места атаки или его адрес во время воздушной тревоги строго запрещено. Это все может помочь оккупантам откорректировать свой огонь.
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