Тревога длилась около половины часа. Сперва сирены раздались в областях, граничащих с беларусью, а затем на Юге.

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Где раздались сирены

По состоянию на 19:40 воздушную тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Ровенской области;

Волынской области;

Николаевской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области.

В Луганской области непрерывная воздушная тревога продолжается уже 5-й месяц – с 4 апреля. В то же время из-за оккупации система оповещения в Херсонской области не работает.

По сообщениям белорусских партизан, в Барановичах подняли 2 истребителя. По состоянию на 20:05 во всех областях, кроме Луганской, объявили об отбое.

Однако жителей Глухова в Сумской области предупредили об угрозе артиллерийского обстрела и так же призвали идти в укрытие.

Что делать, если вы услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы ПВО. Однако важно не публиковать никаких кадров, где видно, как работает противовоздушная оборона, ведь это помогает врагу.

Если все же был удар – подчеркиваем, что распространять фото, видео, название места атаки или его адрес во время воздушной тревоги строго запрещено. Это все может помочь оккупантам откорректировать свой огонь.

Важно! Ежедневно россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и тому подобное. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки сбитой ракеты после успешной работы ПВО. Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте информации только из проверенных источников.

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