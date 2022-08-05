Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Він розповів, що під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок. В багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти та дитячі майданчики. Також піротехніки вилучили снаряди, які не розірвались.
Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко 2 підтвердила, що росіяни накрили шалену територію мікрорайону Павлове Поле. Крім того, постраждали 6 навчальних закладів і кілька газопроводів.
Дивіться світлини Анни Черненко (24 каналу) наслідків обстрілу:
Що відомо про постраждалих
Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків – 26 та 38 років та жінку 46 років. Усі вони перебували на вулиці.
"Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості", – додав Олег Синєгубов.
Останні новини щодо Харкова
- російські військові отримали наказ з кремля захопити Харків та область. Там почастішали атаки окупантів. Крім того, їм важливо не просто захопити Харків, а знищити його.
- Реального ризику наступу для Харкова немає, відстань від Балаклії до Харкова є чималою. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що для того, аби здійснити наступ з ізюмського напрямку, потрібно повністю повернути ізюмське угрупування окупаційних військ на 180 градусів – це доволі нереальний сценарій.
- окупанти обстріляли Харків близько 1:30 4 серпня. Крім влучання в об'єкт інфраструктури, є ще щонайменше 2 влучання по відкритій території.
- Зранку 1 серпня окупанти обстріляли Салтівський район у Харкові. Удар прийшов на автобусну зупинку, від отриманих травм загинув чоловік.