Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що для того, аби здійснити наступ з ізюмського напрямку, потрібно повністю повернути ізюмське угрупування окупаційних військ на 180 градусів – це доволі нереальний сценарій.

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Але, росіяни дуже хаотично ведуть бойові дії, тож від них можна чекати чого завгодно. Все залежить від завдань, які поставлені окупантам зверху. В росії воюють не військові, а політики,

– каже Олег Жданов.

За словами військового експерта, з військової точки зору – це безглуздя, змінювати напрямки руху, витрачати бойовий ресурс. На думку Жданова, така ситуація є малоймовірною.

Детальніше про ситуацію на фронтах: дивіться відео розмови із Олегом Ждановим

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