Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что для того, чтобы осуществить наступление с Изюмского направления, нужно полностью вернуть изюмскую группировку оккупационных войск на 180 градусов – это достаточно нереальный сценарий.
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Но россияне очень хаотично ведут боевые действия, так что от них можно ожидать чего угодно. Все зависит от задач, поставленных оккупантам сверху. В россии воюют не военные, а политики,
– говорит Олег Жданов.
По словам военного эксперта, с военной точки зрения – это бессмыслица, менять направления движения, тратить боевой ресурс. По мнению Жданова, такая ситуация маловероятна.
Детальнее о ситуации на фронтах: смотрите видео разговора с Олегом Ждановым
Новости с Юга – последние события
- По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, оккупанты, хоть и перебрасывают силы на Херсонщину, но фактически не могут поставлять оружие и технику к линии фронта.
- россияне пытаются отремонтировать существенно поврежденный ударами ВСУ Антоновский мост в Херсоне, но делают это без каких-либо расчетов и планов. Они просто накрывают поврежденные участки плитами.
- Тем временем защитники Юга ударили по эшелону с военной техникой врага и ликвидировали станции радиоэлектронной борьбы.