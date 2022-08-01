Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что для того, чтобы осуществить наступление с Изюмского направления, нужно полностью вернуть изюмскую группировку оккупационных войск на 180 градусов – это достаточно нереальный сценарий.

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Но россияне очень хаотично ведут боевые действия, так что от них можно ожидать чего угодно. Все зависит от задач, поставленных оккупантам сверху. В россии воюют не военные, а политики,

– говорит Олег Жданов.

По словам военного эксперта, с военной точки зрения – это бессмыслица, менять направления движения, тратить боевой ресурс. По мнению Жданова, такая ситуация маловероятна.

Детальнее о ситуации на фронтах: смотрите видео разговора с Олегом Ждановым

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