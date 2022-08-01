Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он говорит, что ночью 30 августа ВСУ уничтожили эшелон российских вагонов, приехавших на разгрузку. Детонация боеприпасов продолжалась около суток.

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А вечером 31 августа также был мощный взрыв возле Скадовска. Там оккупанты размещали большой склад, куда трое суток стягивали топливо и боекомплекты. ВСУ его уничтожили. Горело еще и утром.

Хлань считает, что оккупанты после этого начали перевозить технику . Они даже маскировали цистерны с топливом сетками, чтобы они выглядели как обычные фуры, но и это им не помогло.

По его словам, российские военные свои тыловые склады уже располагают подальше от реки Днепр, а не только от линии фронта.

Единственное, что у них осталось, где оккупанты считают себя опасными – это Чаплинка, Новотроицкое и Геническ. Туда еще наша артиллерия не доставала,

– заметил Хлань.

В то же время, по его мнению, для россиян оттягивание складов означает, что у них не только нарушены логистические пути и усложненна переброска военной техники, но и сами склады располагаются почти на админгранице с Крымом.

Поэтому поставки вооружения настолько усложнены, что они чувствуют не только деморализацию. А фактически оккупанты не могут поставлять оружие и технику ближе к линии фронта на Херсонщине.

– объяснил Хлань.

Он заверил, что единственное, как оккупанты производят переброс техники и оружия – это на паромных переправах. Они миксуют гражданский транспорт с военной техникой возле Антоновского моста.

"Они спустили несколько понтонных переправ и таскают технику катерами с левого на правый берег. Во-первых, такая переправа занимает три часа, а во-вторых, это хуже для них. Поэтому это перемещение не принципиально", – заверил советник главы Херсонской ОВД.

Хлань о перебросе техники оккупантов и уничтожении складов на Херсонщине:



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