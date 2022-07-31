Это подтверждают и специалисты из Института американского изучения войны. По их данным, 30 июля украинские силы предотвратили наступление россии на северо-западе Херсонской области.

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Наступление и обстрелы врага

Аналитики приводят информацию Генштаба ВСУ, согласно которой огонь украинской артиллерии остановил российские силы с начала штурма с оккупированного Брунского на Белогорку. Эти две деревни расположены на западном берегу реки Ингулец.

российские войска также нанесли авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки, обе вблизи границы Николаевской области. 30 июля российские войска продолжали обстреливать Николаевскую и Днепропетровскую области из трубной и реактивной артиллерии, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град" по Никополю на западном берегу Днепра.

россияне хотят восстановить логистику

Эксперты института утверждают, что российские войска продолжали усилия, чтобы восстановить материально-техническое обеспечение и создать оборонительные позиции к югу от столкновения. При этих попытках по ним постоянно бьют наши ВСУ, разбивая наземные линии связи и склады боеприпасов.

Депутат Сергей Хлань заявил, что повреждения железнодорожного моста полностью исключают перекидывание российской военной техники по железной дороге на север Херсонской области. По его словам, 30 июля очевидцы видели еще один удар по российскому складу боеприпасов в Новой Каховке.

Также Институт приводит информацию ОК "Юг" о том, что 29 июля украинские войска уничтожили командный пункт 34-й отдельной мотострелковой бригады в Брусинском. Украинские силы также нанесли удары по российскому военному грузовику и автомобилям, припаркованным у здания в Энергодаре, которые, как утверждали российские оккупационные чиновники, были частью гуманитарного конвоя.

ВСУ наносит урон врагу

В Воздушных силах ВСУ рассказали, как атаковали россиян за 30 июля. Украинские военнослужащие уничтожили десятки оккупантов, а также до 20 единиц российской техники. Также наше зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил уничтожило очередную цель врага – беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В ОК "Юг" также похвастались, что за сутки 30 июля они испепелили вражеские склады боеприпасов, 30 захватчиков и кучу их техники. Ситуация там остается до сих пор напряженной, но наши военные ее контролируют.

К сожалению, россия все ресурсы вкладывает в эту войну и свою армию. Поэтому у нее еще достаточно сил и средств, чтобы вести войну против нашего государства. Пока они стягивают эшелоны с военной техникой в белгород. Об этом рассказывал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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