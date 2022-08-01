Про це 24 каналу розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він каже, що вночі 30 серпня ЗСУ знищили ешелон російських вагонів, які приїхали на розвантаження. Детонація боєприпасів тривала майже добу.

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А ввечері 31 серпня також був потужний вибух біля Скадовська, там окупанти розташовували великий склад, куди вони три доби стягували паливо та боєкомплекти. ЗСУ його знищили, горіло ще й зранку.

Хлань вважає, що окупанти після цього почали перевозити техніку. Вони навіть маскували цистерни з паливом сітками, щоб вони виглядали, як звичайні фури, але і це їм не допомогло.

За його словами, російські військові свої тилові склади вже розташовують подалі від річки Дніпра, а не лише лінії фронту.

В них єдине, що залишилося, де окупанти вважають себе небезпечними, – це Чаплинка, Новотроїцьке і Генічеськ. Туди ще наша артилерія не діставала,

– зауважив Хлань.

Водночас, на його думку, для росіян відтягування складів означає те, що в них не лише зруйновані логістичні шляхи і ускладнене перекидання військової техніки, а й самі склади розташовуються майже на адмінмежі з Кримом.

Тому постачання озброєння настільки ускладнено, що вони відчувають не лише деморалізацію, а фактично окупанти не можуть постачати зброю і техніку ближче до лінії фронту на Херсонщині,

– пояснив Хлань.

Він запевнив, що єдине, де окупанти роблять перекидання техніки і зброї – це на поромних переправах, де вони міксують цивільний транспорт з військовою технікою біля Антонівського моста.

"Вони спустили декілька понтонних переправ і тягають техніку катерами з лівого на правий берег. По-перше, така переправа займає три години, а по-друге, це гірше для них. Тому це переміщення не принципове", – запевнив радник голови Херсонської ОВА.

Хлань про перекидання техніки окупантів та знищення складів на Херсонщині:



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