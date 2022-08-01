Про це заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона вважає, що ворога дратують успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку.

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Пані Гуменюк констатувала, що розвиток подій на Півдні є динамічним.

Ворог лютує через вдалі дії ЗСУ. Противнику заблоковано транспортне пересування, він має логістичні проблеми,

– підкреслила вона.

Ворог імітує посилення військової присутності у Чорному морі

Керівниця пресцентру ОК "Південь" також додала, що ворог збирає угруповання воєнних кораблів, імітуючи посилення у північно-західній частині Чорного моря.

"Кораблі тримаються біля узбережжя Криму, ховаючись за Тарханкутом (мис у Західному Криму – 24 канал)", – пояснила Гуменюк.

Тим часом українські розвідники заявили, що окупанти перекидають велику кількість військ на територію окупованого Криму. Згодом їх планують використати проти ЗСУ на Півдні України. Раніше Генштаб повідомляв про те, що росія посилює угруповання на Криворізькому напрямку та перегруповує війська на Запорізькому. У ГУР вважають, що саме наступ України змушує росію збільшити війська на окупованому півдні.

Президент Володимир Зеленський також сказав, що російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах Півдня нашої країни. Але це їм не допоможе. За словами президента, жоден з російських ударів не залишається без відповіді наших військових та розвідників.

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