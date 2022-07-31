Про це 24 каналу заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. За її словами, українські військові щодня "мінусують" значну кількість окупантів на цьому напрямку.

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Окупанти намагаються поповнити втрати

Вона наголошує, що підрозділи ЗСУ ретельно й методично нищать російських окупантів. В середньому вдається ліквідувати щонайменше півсотні загарбників за день.

Окупанти намагаються поповнити втрати, залучаючи власні резерви. Але окупанти поки не створюють нових угруповань на півдні України. Вони зосереджені на тому, щоб поповнити власні регулярні втрати.

Ми щодня мінусуємо щонайменше півсотні окупантів щодня повними "пачками". Вони підтягують резерви тільки в тих межах. Поки що такого масштабного та потужного підходу сил, які б радикально змінили ситуацію на лінії зіткнення, ми не фіксуємо, – наголошує Гуменюк.

Крім цього, українські військові серйозно пошкодили логістику окупанті завдяки регулярним ударам по мостах. Зараз окупанти намагаються знайти альтернативу – будують понтонні переправи та використовують цивільні судна, які викрали у громадян України. Але це не допомагає виправити усі проблеми.

ОК "Південь" про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Нагадаємо, за даними фахівців з американського Інституту вивчення війни, українським військовим вдалося зірвати штурм російських окупантів на північному заході Херсонщини. Загарбники хотіли атакувати Білогірку, однак ЗСУ влучно й вчасно вдарили з артилерії.