Об этом 24 канала заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк . По ее словам, украинские военные ежедневно "минусируют" значительное количество кафиров в этом направлении.

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оккупанты пытаются восполнить потери

Она отмечает, что подразделения ВСУ тщательно и методично уничтожают российских кафиров. В среднем удается ликвидировать не менее полусотни захватчиков в день.

оккупанты пытаются восполнить потери, привлекая собственные резервы. Но оккупанты пока не создают новых группировок на юге Украины. Они сосредоточены на том, чтобы восполнить собственные регулярные потери.

Мы ежедневно минусируем по меньшей мере полсотни кафиров ежедневно полными "пачками". Они подтягивают резервы только в тех пределах. Пока такого масштабного и мощного подхода сил, которые бы радикально изменили ситуацию на линии столкновения, мы не фиксируем, – отмечает Гуменюк.

Кроме того, украинские военные серьезно повредили логистику оккупанту благодаря регулярным ударам по мостам. Сейчас оккупанты пытаются найти альтернативу – строят понтонные переправы и используют гражданские суда, похитившие у граждан Украины. Но это не помогает устранить все проблемы.

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Напомним, по данным специалистов из американского Института изучения войны, украинским военным удалось сорвать штурм российских кафиров на северо-западе Херсонщины. Захватчики хотели атаковать Белогорку, однако ВСУ метко и вовремя ударили из артиллерии.