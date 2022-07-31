Об этом для 24 канала рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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"То есть то, что мы называем контрнаступлением, уже продолжается. Поскольку мы не разрешаем оккупанту захватить новые территории", – отметила спикер.
Они стараются, но, не имея успеха, постоянно ретируются на свои позиции и продолжают их укреплять.
– сообщила Наталья Гуменюк.
По ее словам, российские оккупанты чувствуют, что украинский огневой контроль достаточно мощный.
"Мы имеем под контролем и транспортные артерии, их логистические центры, их пункты управления, опорные пункты. Из которых они пытаются формировать тот же удар, которым испытывают", – рассказала Гуменюк.
Она отметила, что его они осуществляют очень небольшими группами – до роты. Время от времени пытаются продвинуться в каком-то направлении, но сразу получают мощный огневый отпор.
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Что известно об украинском контрнаступлении
- Только конкретные боевые действия покажут, каким будет контрнаступление Вооруженных сил Украины. Однако тактически оно точно не будет похож на то, как ведут себя войска оккупанта.
- Наши бойцы эффективно используют новейшее оружие, предоставленное иностранными партнерами, чтобы подготовиться к контрнаступлению. ВСУ решительно повредили по меньшей мере 3 моста через реку Днепр, на которые россия полагается для поставки оружия на территории, находящиеся под его контролем. Об этом рассказали британские разведчики.
- Украинская армия или уже начала идти в контрнаступление или активно к нему готовится. На это указывают сразу несколько фактов, а также заявлений, сделанных не только в анонимном разговоре с журналистами, но и публично. К такому выводу пришли специалисты вашингтонского Института исследования войны – ISW.
- Сейчас подразделения Вооруженных сил Украины постепенно, но регулярно продвигаются вперед. Есть определенная динамика, которая в ближайшее время имеет все шансы ускориться. В ближайший месяц сможем увидеть серьезное контрнаступление наших военных. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
- Не стоит рассчитывать на молниеносное и быстрое освобождение оккупированных территорий, ведь враг не захочет легко сдаваться. Предпосылки для хороших новостей у нас есть, однако не стоит торопиться и говорить, что ловушка замкнулась и противник не будет драться.