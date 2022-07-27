Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военный эксперт Денис Попович. Он предположил, как будет выглядеть контрнаступление ВСУ на Юге.
Внимание При первых штурмах Херсона россияне будут массово отступать, – советник главы МВД
По его мнению, нам не стоит ожидать каких-нибудь танковых прорывов или концентрации артиллерийских ударов на определенных участках фронта, как это нам демонстрировала российская армия.
Я думаю, что основной сценарий контрнаступления ВСУ как раз состоит в том, что мы будем бить по мостам, переправам, уничтожать склады и командные пункты,
– сказал он.
Следовательно, это заставит вражескую армию отойти от Херсона. Здесь как раз будет играть роль не численность украинской армии, а качество, уточнил специалист. Речь идет о точности артиллерии, использовании беспилотных систем и разведке.
Каким будет контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Подготовка к освобождению территорий: последние новости
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сказал 24 каналу, что масштабное контрнаступление ВСУ на Юге уже не за горами. Во время него ВСУ не собираются использовать тактику, которой придерживается враг – уничтожение городов на 90%. Мы будем проводить некоторые операции, которые сейчас обсуждают, чтобы освободить наши территории с минимальными потерями.
- Уже вечером 26 июля стало известно, что ВСУ нанесли удары по крайне важному стратегическому объекту – Антоновскому мосту. Утром 27 июля это подтвердила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
- В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" заявляла, что контрнаступление в Херсонской области уже идет, но оно происходит в условиях тишины.