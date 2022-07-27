Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военный эксперт Денис Попович. Он предположил, как будет выглядеть контрнаступление ВСУ на Юге.

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По его мнению, нам не стоит ожидать каких-нибудь танковых прорывов или концентрации артиллерийских ударов на определенных участках фронта, как это нам демонстрировала российская армия.

Я думаю, что основной сценарий контрнаступления ВСУ как раз состоит в том, что мы будем бить по мостам, переправам, уничтожать склады и командные пункты,

– сказал он.

Следовательно, это заставит вражескую армию отойти от Херсона. Здесь как раз будет играть роль не численность украинской армии, а качество, уточнил специалист. Речь идет о точности артиллерии, использовании беспилотных систем и разведке.

Каким будет контрнаступление ВСУ: смотрите видео

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