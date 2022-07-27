Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. Він припустив, який виглядатиме контрнаступ ЗСУ на Півдні.
Увага При перших штурмах Херсонщини росіяни будуть масово відступати, – радник голови МВС
На його думку, нам не варто очікувати якихось танкових проривів чи концентрації артилерійських ударів на певних ділянках фронту, як це нам демонструвала російська армія.
Я думаю, що основний сценарій контрнаступу ЗСУ якраз полягатиме в тому, що ми будемо бити по мостах, переправах, знищувати склади та командні пункти,
– сказав він.
Відтак це змусить ворожу армію відійти від Херсона. Тут якраз відіграватиме роль не чисельність української армії, а якість, уточнив фахівець. Мовиться про точність артилерії, використання безпілотних систем та розвідки.
Яким буде контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Підготовка до звільнення територій: останні новини
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов сказав 24 каналу, що масштабний контрнаступ ЗСУ на Півдні вже не за горами. Під час нього ЗСУ не збираються використовувати тактику, якої дотримується ворог – знищення міст на 90%. Тоді як ми будемо проводити деякі операції, які зараз обговорюють, щоб звільнити наші території з мінімальними втратами.
- Вже ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ завдали ударів по вкрай важливому стратегічному об'єкту – Антонівському мосту. Вранці 27 липня це підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
- Водночас речниця ОК "Південь" заявляла, що контрнаступ на Херсонщині вже є, але він відбувається в умовах тиші.