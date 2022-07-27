Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. Він припустив, який виглядатиме контрнаступ ЗСУ на Півдні.

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На його думку, нам не варто очікувати якихось танкових проривів чи концентрації артилерійських ударів на певних ділянках фронту, як це нам демонструвала російська армія.

Я думаю, що основний сценарій контрнаступу ЗСУ якраз полягатиме в тому, що ми будемо бити по мостах, переправах, знищувати склади та командні пункти,

– сказав він.

Відтак це змусить ворожу армію відійти від Херсона. Тут якраз відіграватиме роль не чисельність української армії, а якість, уточнив фахівець. Мовиться про точність артилерії, використання безпілотних систем та розвідки.

Яким буде контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

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