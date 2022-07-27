Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Олексій Печій. Він нагадав, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про масивні удари росіян по Півдню України. Зокрема по Миколаївській області випустили 6 авіаракет й 12 ракет із зенітно-ракетного комплексу С-300.

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"Зранку в нас було 6 ракет Х-59 з літаків та 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль: частину збили, частина – повз. Але з тих, що влучили, – критична інфраструктура та підприємства. Зруйнували три неробочі секції залізничного мосту. Було дуже гучно, але без жертв. Загалом військові дії на Півдні ущільнюються, авіація працює з обох боків", – розповів Віталій Кім.

На Півдні стає все більш гаряче, тому що росіяни в агонії намагаються втримати окуповані території перед контрнаступом ЗСУ,

– прокоментував Олексій Печій.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни запевнили, що загарбники в Запорізькій та Херсонській областях укріпляють позиції в очікуванні контрнаступальних дій ЗСУ. Також окупанти перекидають техніку на Південний напрямок.

"Російські війська продовжують укріпляти свої позиції в Запорізькій та Херсонській областях задля підготовки до контрнаступу українських військ. Вони риють окопи на території Запорізької АЕС й ховають військову техніку в житлових кварталах", – наголосили аналітики Інституту вивчення війни.

Мер Енергодара Дмитро Орлов додав, що російські війська продовжують використовувати оборонні позиції навколо Запорізької АЕС для обстрілу населених пунктів Дніпропетровської області,

– наголосили аналітики.

В Інституті вивчення війни зазначили, що Головне управління військової розвідки України повідомило про дії російських військ щодо часткового відновлення роботи бетонного заводу в Мелітополі. Це необхідно окупантам для укріплення кордонів оборони та вогневих позицій, а також реконструкції аеродрому в місті.

"Українські джерела опублікували кадри, на яких російські війська перекидають танки та БТР через населені пункти до Півдня й Півночі від Мелітополя, ймовірно, в напрямку Херсонської області. Видно, як російські війська будують понтонний міст через річку Інгулець у Дарʼївки приблизно в 17 кілометрах на Північний схід від Херсону", – додали аналітики.

Росіяни готуються захищатися

Олексій Печій прокоментував, що росіяни готуються не наступати, а захищатися. Для цього вони укріплюють позиції, окопуються, запустили бетонний завод. Проте у них є велика проблема, адже контрнаступ ЗСУ відбувається в першу чергу зі звільнення правого берега Дніпра на Півдні України, а туди окупанти не можуть перекинути важку техніку. Усе через вдале відпрацювання HIMARS.

В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що вся логістика окупантів опинилася під повним вогневим контролем ЗСУ. Саме тому росіяни намагаються зараз максимально зміцнити лівий берег – окопатися, підтягнути більше техніки, артилерії й так далі,

– акцентував Печій.

"Відомо, що на правий берег вони ще раніше перекинули 3 батальйонно-тактичних групи, але підкріпити їх тепер не можуть. Те, що там є, – це те з чим вони можуть намагатися захищати правобережну частину Дніпра, правобережну частину Херсонської області. Проте, навіть ці переміщення ворога, навряд чи допоможуть окупантам сховатися від гніву ЗСУ.

Дивіться відео: Печій про контрнаступ ЗСУ

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