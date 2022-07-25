Українські сили обстріляли міст через греблю Новокаховської ГЕС

Дмитро Бутрій, тимчасовий виконувач обов'язків глави Херсонської ОВА, під час брифінгу розповів, що ЗСУ останнім часом активно відпрацьовують місця скупчення живої сили окупанта, склади та логістику ворога, повідомляє 24 канал.

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Він нагадав, що ЗСУ завдали ударів по двох мостах – Антонівському, Дар'ївському. Крім того, 24 липня українські сили обстріляли міст через греблю Новокаховської ГЕС.

Це ослабило логістику росіян. У них є спроби ремонту цих мостів, наводити понтонні переправи. Але наші армійці працюють успішно і це сигнал для російських окупантів – час тікати з Херсонщини,

– сказав Бутрій.

Він також зазначив, що росіян не змінюють тактику й всю військову техніку розміщають у житлових дворах.

ЗСУ під вогневим контролем тримають логістичні шляхи ворога

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні маршрути ворога на Херсонщині.

Вона повідомила, що окупанти намагаються приховати підвезення боєприпасів під виглядом гуманітарних вантажів.

Але дуже великих потужностей вони просто зараз не мають і не мають можливості використовувати ті логістичні шляхи, які ми контролюємо. Це теж створює умови для того, щоб наша перевага була більшою і більшою,

– резюмувала Гуменюк.

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