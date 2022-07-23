Про це, зокрема, написав радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань. Слід зауважити, що інформація про проведення "референдуму" не є чимось новим, оскільки вже навіть у розвідці підтверджували, що підготовка ведеться. Проте колаборанти раніше не заявляли про це настільки відкрито.

Зауважте Підготовка до звільнення Півдня триває ще з 24 лютого, – Гуменюк

Детальніше про плани окупантів по "референдуму"

Наразі почали збирати 7 членів "комісії" на Херсонщині. Ці люди мають нібито контролювати "виборчий процес", де людей хочуть змусити голосувати під дулами автоматів.

Розпочинають прийом кандидатур. Подивимось, хто собі одразу підпише смертний вирок. Але який сенс, які референдуми? ЗСУ вже близько,

– написав Хлань.

Щодо таких же планів по Запоріжжю, то про них стало відомо з публікацій російських ЗМІ. Представник "адміністрації" окупантів Володимир Рогов заявив у цей день, що підписав указ про створення "виборчої комісії".

Зверніть увагу! Найімовірніше псевдореферендуми планують провести 11 вересня. Це день, коли на території росії проходитимуть вибори, зокрема, глав суб'єктів федерацій.

Дали поради українцям на окупованих територіях

17 липня на цю тему говорила голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. Вона закликала всіх жителів цих областей пам'ятати, що активна підтримка таких дій може потягнути за собою кримінальну відповідальність. Однак, це не єдина загроза.

Всі громадяни, які планують бати участь в організації (псевдореферендуму – 24 канал), повинні усвідомлювати – вони злочинці. Партизани працюють там і зараз, тому їхньому життю і здоров'ю може загрожувати щось більше, ніж покарання через український суд у перспективі,

– акцентувала експертка.

Важливо – як чинити опір, якщо ви на окупованій території: дивіться відео